Rientro più vicino per Osimhen? Le sensazioni in vista del Bologna (Di lunedì 10 gennaio 2022) La domenica appena trascorsa è stata ricca di buone notizie per il Napoli. Oltre la vittoria sulla Sampdoria per 1-0, il ritorno in campo di Fabian Ruiz e l'esordio di Tuanzebe, ieri sono guariti dal Covid-19 il mister Luciano Spalletti e il bomber Victor Osimhen. Infortunio Osimhen vs Inter L'attaccante nigeriano è indisponibile dal match contro l'Inter dello scorso 19 novembre, gara in cui subì il brutto infortunio al volto nello scontro aereo con Milan Skriniar. Inoltre, a fine dicembre, prima di tornare in Italia per effettuare la visita di controllo con il professor Tartaro, è risultato nuovamente positivo al Covid-19, motivo per il quale ha dovuto ritardare il suo ritorno dalla Nigeria. Fino a ieri. Adesso che Osimhen è risultato negativo al Covid-19, potrà effettuare la visita con Gianpaolo Tartaro, il medico che lo ...

