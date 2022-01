Quirinale | il silenzio di Draghi | ' su Colle non rispondo | governo avanti bene' **

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - La premessa arriva prima che le domande dei cronisti abbiano il via: "Non risponderò ad alcuna domanda che riguardi immediati sviluppi, il Quirinale o altre cose", nonché a stretto giro dalla bordata di Silvio Berlusconi contro ogni possibile corsa del premier al, 'seva via da Palazzo Chigi si torna al voto', è il diktat del Cavaliere che trapela dalle file di Forza Italia a mezz'ora dalla conferenza stampa, attesissima, del presidente del Consiglio. Eppure, tra i giornalisti, qualcuno non si lascia intimidire e prova a sollevare la questionea Mario. "Accolgo la sua domanda per la parte accettabile...", la 'potatura' del presidente del Consiglio, che, alla prima cronista che rompe gli indugi, risponde sulle divisioni nel, dribblando la ...

...messo in chiaro che non avrebbe accettato domande sul, quando siamo ormai a due settimane di distanza dall'inizio dei lavori per l'elezione del prossimo capo dello Stato. Il suo...... ilo altre cose". Rispetto all'orientamento dell'esecutivo sulla crisi pandemica, Draghi ... La conferenza stampa del presidente del Consiglio arriva dopo ildi Draghi dal 22 dicembre.(LaPresse) - L’arrivo a Roma nelle prossime ore di Silvio Berlusconi, i vertici tra leader e le riunioni di partito già in agenda, le contromosse per arginare ...«Aggiungo che non risponderò a domande sul futuro, sul Quirinale o cose simili…». Chi si aspettava novità (preannunciate anche da alcuni quotidiani nazionali) sulla eventuale candidatura si Mario Drag ...