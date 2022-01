Perché in Europa gli aerei decollano vuoti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le norme europee impongono alle compagnie di utilizzare le cosiddette "finestre" di decollo e atterraggio a loro assegnate. A causa del Sars-Cov-2, tuttavia, sono poche le persone a viaggiare, così gli aerei sono costretti a volare vuoti o semivuoti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le norme europee impongono alle compagnie di utilizzare le cosiddette "finestre" di decollo e atterraggio a loro assegnate. A causa del Sars-Cov-2, tuttavia, sono poche le persone a viaggiare, così gli aerei sono costretti a volareo semi

Ultime Notizie dalla rete : Perché Europa Il Regno Unito fa l'opposto dell'Italia. Super green pass e obbligo vaccino? No, meno restrizioni Anche perché nei giorni precedenti il numero dei decessi era stabilmente sopra 200. La variante Omicron fa meno paura, mezza Europa verso la libertà

Perché in Europa gli aerei decollano vuoti ... ma per quanto riguarda l'Europa il concetto chiave è "usi o perdi". Capita così di vedere all'... eppure le regole sono queste e le compagnie possono solo adeguarsi, perché non sono in grado di ...

Giomi (AgCom): "Perché ho votato no alla delibera su Tim. Caos nel metodo di lavoro" La Repubblica