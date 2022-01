Patrizia Pellegrino sgancia una bomba su Alex e Soleil: “Lui mi ha detto la verità sul loro rapporto…” – VIDEO (Di lunedì 10 gennaio 2022) Patrizia Pellegrino fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip ci sta ancora regalando una gioia dietro l’altra. Ieri, nel corso di una diretta, ha sganciato una bomba su Soleil e Alex, parlando di una sorta di “montatura”. Patrizia Pellegrino sgancia una bomba su Alex e Soleil Nella mia clip di presentazione quando ho parlato di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 10 gennaio 2022)fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip ci sta ancora regalando una gioia dietro l’altra. Ieri, nel corso di una diretta, hato unasu, parlando di una sorta di “montatura”.unasuNella mia clip di presentazione quando ho parlato di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Patrizia Pellegrino sgancia una bomba su Alex e Soleil: “Lui mi ha detto la verità sul loro rapporto…” – VIDEO… - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Patrizia Pellegrino ha detto che con Alex e Soleil era tutto montato per la trasmissione e voi fan di Soleil, la soste… - ehiaguilera : RT @rebd02: Patrizia Pellegrino che dice davanti a tutti che Alex le avrebbe detto che la storia con Soleil è stata montata dal gf #gfvip #… - 63frau : RT @GioCellRed: QUELLA CAZZO DI DONNA DI PATRIZIA PELLEGRINO SMERDANDO IL TEATRINO DEL MAN OF THE GAME E DI SOLAIO RIBUTTATELA IN QUELLA CA… - Emanuel72607325 : #GFVIP PATRIZIA PELLEGRINO SMONTA SOLEIL E I SUOI FAN. MO CHE SE NE INVETANO PER GIUSTIFICARE GLI ALTRI? -