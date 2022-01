Nevicata a L' Aquila e provincia | scuole chiuse nel capoluogo e alcuni comuni marsicani

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L'- Il sindaco dell'Pierluigi Biondi ha firmato l'ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dei servizi educativi dell’infanzia per oggi, lunedì 10 gennaio. Dunque, slitta il rientro in classe degli studentini. "L'ordinanza dispone la sospensione delle lezioni", si legge sulla nota del Comune, “in ragione delle condizioni meteo avverse e della previsione del loro perdurare, comecato dai bollettini della Protezione civile regionale. L’interruzione sarà disposta per evitare che nelle prime ore del giorno di domani si creino problemi di viabilità per raggiungere le sedi scolastiche.anche ad Avezzano e neidella Piana del Cavaliere (Oricola, Pereto e Rocca di Botte), a Gioia dei Marsi e ...

Advertising

ComuneLAquila : RT @PierluigiBiondi: ++ LEZIONI SOSPESE ALL’AQUILA DOMANI, 10 GENNAIO ++ Vista la nevicata in corso e il perdurare di condizioni meteo avv… - PierluigiBiondi : ++ LEZIONI SOSPESE ALL’AQUILA DOMANI, 10 GENNAIO ++ Vista la nevicata in corso e il perdurare di condizioni meteo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nevicata Aquila

L'- Di seguito la terza puntata di "Na nivicata co ji focchi", la commedia scritta dall'... Cavalli fu testimone diretto della famosache, nel febbraio 1956, ricoprì il capoluogo sotto ...L'- Di seguito la seconda puntata di "Na nivicata co ji focchi", la commedia scritta dall'... Testimone diretto della famosache, nel febbraio 1956, ricoprì il capoluogo di metri e metri ...Cronaca meteo Italia. SITUAZIONE. Alimentato dall'aria fredda che irrompe dalle latitudini settentrionali un vortice di bassa pressione ingloba tutto il Sud Italia e al suo intern ...Si richiede la massima attenzione negli spostamenti in auto ed ai pedoni Per quanto concerne la viabilità è già stato attivato il piano per l'emergenza neve. Scuole chiuse a Recanati lunedì 10, ordina ...