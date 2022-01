Luca Argentero, “Il mio doc alle prese con il Covid” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Luca Argentero e il suo Doc – nelle tue mani tornano su Rai Uno da giovedì 13 gennaio. E si confrontano con ciò che ha sconvolto le vite di tutti noi negli ultimi due anni e rivoluzionato ancora di più la realtà di medici e infermieri in trincea, ovvero la pandemia. D’altronde, per la serie medical di maggior successo della televisione italiana, sarebbe stato impensabile non affrontare questo tema. Ed ecco allora che scopriremo come si comporta Luca Argentero –Doc durante la pandemia. A dare qualche anticipazione sono gli sceneggiatori della fiction di Rai Uno, in occasione della sua presentazione. “Tratteremo il Covid come un’emergenza, con allarme ma senza allarmismo. La racconteremo dalla parte di chi mette al primo posto il concetto di cura, ma anche con un sentimento ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 10 gennaio 2022)e il suo Doc – nelle tue mani tornano su Rai Uno da giovedì 13 gennaio. E si confrontano con ciò che ha sconvolto le vite di tutti noi negli ultimi due anni e rivoluzionato ancora di più la realtà di medici e infermieri in trincea, ovvero la pandemia. D’altronde, per la serie medical di maggior successo della televisione italiana, sarebbe stato impensabile non affrontare questo tema. Ed ecco allora che scopriremo come si comporta–Doc durante la pandemia. A dare qualche anticipazione sono gli sceneggiatori della fiction di Rai Uno, in occasione della suantazione. “Tratteremo ilcome un’emergenza, con allarme ma senza allarmismo. La racconteremo dalla parte di chi mette al primo posto il concetto di cura, ma anche con un sentimento ...

