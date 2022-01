Lobby, la proposta per regolamentarle arriva alla Camera. Baldino (M5s): “Ora approvare una legge che il Paese aspetta da 50 anni” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Approda in Aula alla Camera la proposta di legge per regolamentare l’attività di Lobbying per i decisori pubblici. “Un traguardo storico” lo ha definito nel suo intervento a Montecitorio Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali e relatrice del provvedimento. “Si tratta di un provvedimento che il nostro Paese attende da mezzo secolo perché negli ultimi cinquanta anni, e dopo ben 97 disegni di legge, è la prima volta che un testo riesce ad approdare in Parlamento dopo aver completato il suo iter in commissione”. Nel testo, frutto di lunghe mediazioni tra i partiti, è prevista anche la creazione di un registro dei portatori di interessi, al quale i lobbisti che hanno rapporti con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Approda in Aulaladiper regolamentare l’attività diing per i decisori pubblici. “Un traguardo storico” lo ha definito nel suo intervento a Montecitorio Vittoria, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali e relatrice del provvedimento. “Si tratta di un provvedimento che il nostroattende da mezzo secolo perché negli ultimi cinquanta, e dopo ben 97 disegni di, è la prima volta che un testo riesce ad approdare in Parlamento dopo aver completato il suo iter in commissione”. Nel testo, frutto di lunghe mediazioni tra i partiti, è prevista anche la creazione di un registro dei portatori di interessi, al quale i lobbisti che hanno rapporti con le ...

