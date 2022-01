Liverpool nella bufera | alcuni club accusano Reds di false positività

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Una nube piomba sul: secondo quanto riporta il The Athletic, la Lega inglese sarebbe in procinto di aprire un’inchiesta sui veri motivi per cui la sfida contro l’Arsenal, andata della Carabo Cup, è stata rinviata. Infatti,avrebbero avanzato dei dubbi per presunti casi dial Covid segnalate dal. La richiesta è quella di sapere esattamente quando ilè venuto a conoscenza delledei propri tesserati. Qualora dovesse emergere una qualche anomali, è chiaro che ilrischia pesanti conseguenze per non aver disputato la partita senza una giusta motivazione. SportFace.

Una nube piomba sul Liverpool: secondo quanto riporta il The Athletic, la Lega inglese sarebbe in procinto di aprire un'inchiesta sui veri motivi per cui la sfida contro l'Arsenal, andata della Carabo ...