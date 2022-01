IMPACT | Si è disputato un match per un titolo della ROH ai tapings – Spoiler

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ad Hard To Kill abbiamo visto impegnati diversi atletiRing Of Honor, Jonathan Gresham ha difeso ilmondiale in uncontro Chris Sabin, mentre altri atleti sono stati protagonisti di una vera e propria invasione con Matt Taven, Vincent, Matt Bennett, PCO e Maria Kanellis che hanno attaccato Rhino, Heath, Swann e Mack, stuzzicando i fan su quelli che saranno gli avvenimenti futuri con protagonisti atletiROH. Durante il Main Event a bordo ring si è vista anche la campionessa femminile ROH Rok-C, la quale ha avuto un piccolo confronto verbale con Deonna Purrazzo e proprio untra le due è statostanotte aidi. Arriva subito la consolazione Deonna Purrazzo ad Hard To Kill ha fallito la ...