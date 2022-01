Ho visto Mertens pressare al minuto novantadue (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ho visto tutta la partita eccetto il minuto del gol di Petagna; perciò, la prossima non la guardo per intero. Torniamo alle origini. Ho visto tutta la partita tranne un altro minuto quello dell’infortunio di Insigne, ma ero al telefono con un amico canadese, voleva sapere la differenza tra Frattamaggiore e Frattaminore. Forza amico canadese, ce la puoi fare. Ho visto tutta la partita eccetto il gol annullato a Juan Jesus, la prossima volta non la guardo. Torniamo all’inizio. Ho visto tutta la partita a parte i vani tentativi di giocare a pallone di Gabbiadini e Quagliarella. Ho visto Elmas incaponirsi come un Politano e Politano incaponirsi come sé stesso. Arrivare tremila volte al limite dell’area, non alzare mai la testa e calciare addosso al difensore più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Hotutta la partita eccetto ildel gol di Petagna; perciò, la prossima non la guardo per intero. Torniamo alle origini. Hotutta la partita tranne un altroquello dell’infortunio di Insigne, ma ero al telefono con un amico canadese, voleva sapere la differenza tra Frattamaggiore e Frattaminore. Forza amico canadese, ce la puoi fare. Hotutta la partita eccetto il gol annullato a Juan Jesus, la prossima volta non la guardo. Torniamo all’inizio. Hotutta la partita a parte i vani tentativi di giocare a pallone di Gabbiadini e Quagliarella. HoElmas incaponirsi come un Politano e Politano incaponirsi come sé stesso. Arrivare tremila volte al limite dell’area, non alzare mai la testa e calciare addosso al difensore più ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Se la @juventusfc non riesce nemmeno a vincere in casa contro un mezzo @sscnapoli (11 assenti) e Spalletti a casa,… - giannimontieri : RT @napolista: Ho visto Mertens pressare al minuto novantadue Ho creduto per molti mesi che l’addio di Insigne mi sarebbe dispiaciuto di p… - napolista : Ho visto Mertens pressare al minuto novantadue Ho creduto per molti mesi che l’addio di Insigne mi sarebbe dispiac… - alb_can : @nicolacretella @MassimoCaputi Visto al var, Mertens non la tocca di mano. - lillo19701 : @marcellofo67 Il rigore ed il cartellino ci sta secondo me. Quello che x me non era da dare è il primo giallo perch… -