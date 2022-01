Grey’s Anatomy 19 rinnovata da ABC, incredibilmente: si punta ormai al ventennale? (Di lunedì 10 gennaio 2022) incredibilmente Grey’s Anatomy 19 è stata rinnovata da ABC, con largo anticipo rispetto ai tradizionali annunci di conferma per la stagione successiva, che di solito arrivano in primavera. Grey’s Anatomy 19, a sorpresa, viene annunciata da ABC quando siamo solo al 10 gennaio e c’è ancora tutta la seconda parte di stagione da mandare in onda. Evidentemente, nonostante i desideri di Ellen Pompeo di farla finita con Meredith Grey, gli interessi di ABC Studios e ShondaLand hanno avuto la meglio: la protagonista del medical drama aveva recentemente dichiarato di avere difficoltà a convincere i produttori a chiudere la serie, come auspica ormai da tempo, proprio perché il fatturato porta ancora il segno positivo. E così Grey’s Anatomy ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022)19 è statada ABC, con largo anticipo rispetto ai tradizionali annunci di conferma per la stagione successiva, che di solito arrivano in primavera.19, a sorpresa, viene annunciata da ABC quando siamo solo al 10 gennaio e c’è ancora tutta la seconda parte di stagione da mandare in onda. Evidentemente, nonostante i desideri di Ellen Pompeo di farla finita con Meredith Grey, gli interessi di ABC Studios e ShondaLand hanno avuto la meglio: la protagonista del medical drama aveva recentemente dichiarato di avere difficoltà a convincere i produttori a chiudere la serie, come auspicada tempo, proprio perché il fatturato porta ancora il segno positivo. E così...

DisneyPlusIT : Ci sono alcuni buoni propositi che è facile mantenere, tipo guardare finalmente #Eternals ? in esclusiva streaming… - Silmae46 : RT @Daninseries: Tutto ha una fine. TRANNE GREY'S ANATOMY UFFICIALMENTE RINNOVATO PER LA STAGIONE 19 - FrancescaNevis : Ma cosa rinnovano che è dalla morte di Derek che «Grey’s Anatomy» è diventato un circo con storyline pessime alla p… - inthetvees : ma se tutti si lamentano di grey’s anatomy rinnovata chi è che ancora la guarda ?????? - lagiuul : RT @Daninseries: Tutto ha una fine. TRANNE GREY'S ANATOMY UFFICIALMENTE RINNOVATO PER LA STAGIONE 19 -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Grey's Anatomy e Station 19, il trailer del crossover Sky Tg24