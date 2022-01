Green pass falsi, cinque arresti ad Ancona (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Un infermiere cinquantenne, che operava nell'hub vaccinale Paolinelli ad Ancona, è stato arrestato questa mattina con un blitz della squadra mobile. La polizia ha anche dato esecuzione agli arresti domiciliari di altre 4 persone, mentre per altre 45 hanno è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza o di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L'inchiesta, che riguarda il rilascio di Green pass falsi, è coordinata dal sostituto procuratore Ruggiero Dicuonzo. Un'analoga operazione era stata portata a termine martedì scorso ad Ascoli Piceno, dove era stato arrestato un medico, un intermediario e 73 persone risultano indagate. Gli inquirenti, questa mattina intorno alle 8, si sono presentati al centro vaccinale per procedere alla misura cautelare e a una perquisizione ... Leggi su agi (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Un infermiere cinquantenne, che operava nell'hub vaccinale Paolinelli ad, è stato arrestato questa mattina con un blitz della squadra mobile. La polizia ha anche dato esecuzione aglidomiciliari di altre 4 persone, mentre per altre 45 hanno è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza o di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L'inchiesta, che riguarda il rilascio di, è coordinata dal sostituto procuratore Ruggiero Dicuonzo. Un'analoga operazione era stata portata a termine martedì scorso ad Ascoli Piceno, dove era stato arrestato un medico, un intermediario e 73 persone risultano indagate. Gli inquirenti, questa mattina intorno alle 8, si sono presentati al centro vaccinale per procedere alla misura cautelare e a una perquisizione ...

