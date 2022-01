Giovanna Civitillo | rivelazione a Domenica In | «Amadeus la prima volta mi è saltato addosso»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ospite del salotto di Zia Mara,In,, moglie di, racconta il primo incontro col marito: «Eravamo in macchina emi è» rivela. «Ci voleva provare subito eh?» incalza Mara Venier, ridendo. «Sì, certo – risponde la showgirl -. Ma non ho ceduto. Niente bacio». Marito e moglie dal 12 luglio 2009, la loro unione si è concretizzata con la nascita del piccolo José. Fidanzati nel 2003, quandoera la ballerina di punta, La Scossa, del programma condotto, proprio per amore,ha dovuto fare una scelta drastica. «Ho lasciato la carriera per dedicarmi alla famiglia – dicein lacrime -. Ora, però ritorno a La vita in diretta ...

