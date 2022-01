Gf Vip 6, Barù e Miriana Trevisan mettono in guardia Manila Nazzaro: “Katia Ricciarelli e Soleil Sorge ti stanno usando” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Negli ultimi giorni le parole che Katia Ricciarelli ha espresso nei confronti di alcuni gieffini sono state al centro dell’attenzione. Sono stati molti i vipponi che si sono indignati per le sue affermazioni ma tra di loro alcuni hanno continuato a sostenerla. Tra questi anche Manila Nazzaro che durante un confessionale aveva giustificato Katia: Io non ho due pesi e due misure per giudicare le offese. Però dietro alle frasi di Katia c’è una persona con mille valori e tanta generosità. Certamente che io giustifico Katia Ricciarelli. Perché dietro a dei termini anche forti di Katia c’è comunque un pensiero molto profondo che parla di: rispetto, collaborazione, di solidarietà e anche generosità. A non credere alla buona fede non solo di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Negli ultimi giorni le parole cheha espresso nei confronti di alcuni gieffini sono state al centro dell’attenzione. Sono stati molti i vipponi che si sono indignati per le sue affermazioni ma tra di loro alcuni hanno continuato a sostenerla. Tra questi ancheche durante un confessionale aveva giustificato: Io non ho due pesi e due misure per giudicare le offese. Però dietro alle frasi dic’è una persona con mille valori e tanta generosità. Certamente che io giustifico. Perché dietro a dei termini anche forti dic’è comunque un pensiero molto profondo che parla di: rispetto, collaborazione, di solidarietà e anche generosità. A non credere alla buona fede non solo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù Grande Fratello Vip, Barù a ruota libera: ''Katia e Soleil due str***e'' Grande Fratello Vip, Barù stupisce Katia e Soleil! Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip , Barù è entrato nel cuore dei fan della sesta edizione del reality show di ...

Gf Vip 6: l'infelice uscita di Nathalie Caldonazzo che fa indignare i fan Nathalie scatena l'indignazione del pubblico del Gf Vip Il tutto ha avuto luogo in cucina, mentre i Vipponi erano intenti a preparare la cena. Nathalie ha chiesto qualcosa a Barù, ma subito dopo si è ...

