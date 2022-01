Forma fisica e bellezza: come prendersene cura in gravidanza (Di lunedì 10 gennaio 2022) La gravidanza non significa solo attesa e curiosità di conoscere il bebè che si porta in grembo, ma è anche sinonimo di inevitabili cambiamenti fisici che possono essere interpretati in maniera molto contrastante dalle donne. C’è infatti chi ama moltissimo il proprio corpo e la propria pelle durante i nove mesi, e chi invece non si sente a proprio agio con la nuova fisicità. In qualunque modo la si viva, c’è da dire che dedicare del tempo a un po’ di sana attività fisica e prendersi cura di sé secondo la voglia, il tempo e le possibilità che si hanno, in assenza di pareri medici contrari, non è mai una cattive idea per affrontare al meglio i nove mesi di grandi mutamenti ormonali e fisici. A risentire della gravidanza, in particolare, potrebbero essere pelle e capelli, che potrebbero apparire più spenti e opachi del ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lanon significa solo attesa e curiosità di conoscere il bebè che si porta in grembo, ma è anche sinonimo di inevitabili cambiamenti fisici che possono essere interpretati in maniera molto contrastante dalle donne. C’è infatti chi ama moltissimo il proprio corpo e la propria pelle durante i nove mesi, e chi invece non si sente a proprio agio con la nuova fisicità. In qualunque modo la si viva, c’è da dire che dedicare del tempo a un po’ di sana attivitàe prendersidi sé secondo la voglia, il tempo e le possibilità che si hanno, in assenza di pareri medici contrari, non è mai una cattive idea per affrontare al meglio i nove mesi di grandi mutamenti ormonali e fisici. A risentire della, in particolare, potrebbero essere pelle e capelli, che potrebbero apparire più spenti e opachi del ...

