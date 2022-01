(Di lunedì 10 gennaio 2022) Èquesta notte, in una clinica romana, la giornalista. Sorella di Gaia e figlia dell’indimenticabile Enzo, aveva 59 anni. E’, figlia del conduttore tv Enzo. Giornalista, si è spenta a 59 anni in una clinica romana pic.twitter.com/fMGuSH0R6A — Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 10, 2022in clinica, la giornalista aveva 59 anni Una vita fatta di passione per il giornalismo, lavorando anche al fianco di Giovanni Minoli a Mixer. Poi le sue grandi interviste per La storia siamo noi. Nella sua carriera si è resa protagonista anche della scrittura di diversi libri di successo, tra cui quel “Cara” che raccoglieva le lettere ...

TgLa7 : Morta Silvia Tortora giornalista e scrittrice figlia del conduttore televisivo Enzo Tortora #TgLa7 #10gennaio - SilviaSimoncini : - bossi_p : RT @repubblica: È morta Silvia Tortora, figlia di Enzo - MarzianoAnsioso : RT @Radio1Rai: ??E’ morta Silvia #Tortora, figlia del conduttore tv Enzo. Giornalista, si è spenta a 59 anni in una clinica romana https://t… - SkyTG24 : Silvia Tortora, la giornalista figlia di Enzo morta a 59 anni -

Giornalista per tv e carta stampata,Tortora, nata a Roma il 14 novembre 1962, èquesta notte in una clinica romana a 59 anni. Figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora, ha lavorato con Giovanni Minoli a ...Giornalista per tv e carta stampata,Tortora (nata a Roma il 14 novembre 1962) èquesta notte in una clinica romana a 59 anni. Figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora , ha lavorato con Giovanni Minoli a ...Addio a Silvia Tortora: nata a Roma il 14 novembre 1962, è morta questa notte in una clinica romana a 59 anni. Giornalista per tv e carta stampata, era la figlia del giornalista ...È morta a 59 anni Silvia Tortora, giornalista per tv e carta stampata e figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora.