Draghi, diretta: «La nostra priorità è la scuola in presenza, dai no vax gran parte dei problemi di oggi» (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Il 2022 è un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche fiducia e soprattutto con unità». Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Il 2022 è un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche fiducia e soprattutto con unità». Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | La conferenza stampa del premier Draghi sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo, con i… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro della Salute @robersperanza, il Ministro dell… - fattoquotidiano : Nuove misure Covid, Draghi parla in conferenza stampa con Speranza, Bianchi e Locatelli: segui la diretta tv - Italia_Notizie : Diretta tv Decreto anti-Covid, Draghi in conferenza stampa spiega le nuove misure | Il premier su obbligo vaccin… - bbartsheep : RT @BarlaBira: In diretta ora draghi, dice che la colpa dell'aumento dei contagi è dei non vaccinati. se qualcuno ci crede davvero o è paz… -