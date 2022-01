Doc Nelle Tue Mani 2: “Immagini choc”, ecco cosa accadrà (Di lunedì 10 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Doc Nelle tue Mani torna in onda Giovedì in prima serata e già da qualche piccola anticipazione sembra proprio che succederà qualcosa di inaspettato. Il conto alla rovescia per la seconda stagione della fiction di grande successo targata Rai Uno è già partita e avrà la sua conclusione proprio questo Giovedì 13 Gennaio in prima Leggi su youmovies (Di lunedì 10 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Doctuetorna in onda Giovedì in prima serata e già da qualche piccola anticipazione sembra proprio che succederà qualdi inaspettato. Il conto alla rovescia per la seconda stagione della fiction di grande successo targata Rai Uno è già partita e avrà la sua conclusione proprio questo Giovedì 13 Gennaio in prima

Advertising

Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - Valebi98 : RT @RollingStoneita: Prima o poi doveva succedere: siamo stati in esclusiva assoluta nei mega studi della serie-fenomeno. E fra dribbling t… - News24_it : Su Rai1 da 13 gennaio 8 prime serate con Gioli e new entry nel cast - fisco24_info : Luca Argentero, in Doc 2 irrompe il Covid: Su Rai1 da 13 gennaio 8 prime serate con Gioli e new entry nel cast - LaCapaRouja : ?? The Policlinico Ambrosiano Dispatch: cronache dal set di ‘DOC – Nelle tue mani 2’ | Rolling Stone Italia -