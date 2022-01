Djokovic libero (per ora) con una sentenza all’italiana, ma il circo dell’assurdo non è ancora finito (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se davvero fosse lui quello sfilato via in un suv bianco mentre i suoi tifosi d’accapigliavano con la polizia australiana, ora Djokovic è nascosto in una località segreta, a Melbourne. E si appresta a vivere una notte da uomo libero, forse – chissà – anche l’ultima. O la prima di questa trasferta dell’assurdo agli Australian Open. Il numero uno del tennis mondiale si trova al centro d’un circo ipnotico, governato dal nonsense: da leader tecnico dello sport più individuale e individualista a testimonial mondiale dei no-vax (peraltro della sua frangia più insopportabile, quella che lamenta vessazioni indicibili mentre la gente muore a milioni negli ospedali) per questioni politiche, burocratiche e procedurali. Suo padre l’ha paragonato a Gesù Cristo, in un eccesso di zelo. Il danno d’immagine personale è incalcolabile, e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se davvero fosse lui quello sfilato via in un suv bianco mentre i suoi tifosi d’accapigliavano con la polizia australiana, oraè nascosto in una località segreta, a Melbourne. E si appresta a vivere una notte da uomo, forse – chissà – anche l’ultima. O la prima di questa trasfertaagli Australian Open. Il numero uno del tennis mondiale si trova al centro d’unipnotico, governato dal nonsense: da leader tecnico dello sport più individuale e individualista a testimonial mondiale dei no-vax (peraltro della sua frangia più insopportabile, quella che lamenta vessazioni indicibili mentre la gente muore a milioni negli ospedali) per questioni politiche, burocratiche e procedurali. Suo padre l’ha paragonato a Gesù Cristo, in un eccesso di zelo. Il danno d’immagine personale è incalcolabile, e ...

Advertising

TgLa7 : ???? Il ministro dell'immigrazione australiano non deciderà oggi sul caso di Novak Djokovic. Per ora il numero uno de… - Agenzia_Ansa : Ministra degli Interni australiana: 'Djokovic non è prigioniero'. Il tennista 'è libero di lasciare il paese in qua… - Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha deciso di prendersi oltre le 4 ore previste dalla legge per… - ParliamoDiNews : Rilasciato `Novax` Djokovic, tra ritardi e colpi di scena – Libero Quotidiano #rilasciato #novax #djokovic #ritardi… - margustont : RT @assurdistan: Secondo le notizie, Djokovic é: - Libero - In arresto - Incerto Ha superato il Gatto di Schroedinger. -