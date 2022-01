Covid: Gasparini, 'bambini non devono essere vaccinati, obbligo così non ha senso a rischio sono gli over 65' (2) (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - E ancora, i bambini: ''fatte salve le rare eccezioni dei bambini fragili e degli immunodepressi, la malattia si manifesta come un lieve raffreddore o in maniera asintomatica. Non si possono quindi considerare i bambini una categoria prioritaria da vaccinare. E non si possono vaccinare per proteggere i nonni. Andrebbero loro sì vaccinati dato che l'età media dei deceduti è ancora di 80 anni. Ma purtroppo ci sono ancora molti anziani che non sono vaccinati perchè sono impossibilitati a raggiungere i siti di vaccinazione e non tutti possono permettersi un'ambulanza privata per raggiungerli''. E per fronteggiare meglio la pandemia secondo l'esperto si sarebbe potuta commissionare una ricerca ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - E ancora, i: ''fatte salve le rare eccezioni deifragili e degli immunodepressi, la malattia si manifesta come un lieve raffreddore o in maniera asintomatica. Non si posquindi considerare iuna categoria prioritaria da vaccinare. E non si posvaccinare per proteggere i nonni. Andrebbero loro sìdato che l'età media dei deceduti è ancora di 80 anni. Ma purtroppo ciancora molti anziani che nonperchèimpossibilitati a raggiungere i siti di vaccinazione e non tutti pospermettersi un'ambulanza privata per raggiungerli''. E per fronteggiare meglio la pandemia secondo l'esperto si sarebbe potuta commissionare una ricerca ...

