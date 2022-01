Conte incontra Letta per dimenticarsi il caos del M5s: "Per il Colle saremo uniti" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giuseppe Conte guarda la conferenza stampa di Mario Draghi e si convince ancora di più: il suo successore vuole andare al Quirinale. Il capo del M5s ne prende atto e cerca di fare i conti con la realtà che lo circonda: il caos. Posizioni diverse che si affastellano: i senatori che vogliono il Mattarella bis, l’ex sindaca Virginia Raggi che tira in ballo le Quirinarie e dunque la scelta del candidato sul web, Vito Crimi che se la prende con i suoi Colleghi di Palazzo Madama, loro che gli rispondono per le rime, il no della pancia del Movimento a Draghi. Un labirinto. O meglio: una torre di Babele. “Se qualcuno pensa di governare questo partito dopo di me sappia che lo farà sulle macerie: sarà capo di una forza del sei per cento”, Conte davanti a questa situazione così ingarbugliata usa sempre più spesso parole ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giuseppeguarda la conferenza stampa di Mario Draghi e si convince ancora di più: il suo successore vuole andare al Quirinale. Il capo del M5s ne prende atto e cerca di fare i conti con la realtà che lo circonda: il. Posizioni diverse che si affastellano: i senatori che vogliono il Mattarella bis, l’ex sindaca Virginia Raggi che tira in ballo le Quirinarie e dunque la scelta del candidato sul web, Vito Crimi che se la prende con i suoighi di Palazzo Madama, loro che gli rispondono per le rime, il no della pancia del Movimento a Draghi. Un labirinto. O meglio: una torre di Babele. “Se qualcuno pensa di governare questo partito dopo di me sappia che lo farà sulle macerie: sarà capo di una forza del sei per cento”,davanti a questa situazione così ingarbugliata usa sempre più spesso parole ...

Advertising

princigallomich : Vaccini: Conte a sorpresa in hub nel Foggiano,’qui tanto impegno’. Leader M5S incontra operatori a San Giovanni Rot… - AnsaPuglia : Vaccini:Conte a sorpresa in hub nel Foggiano,'qui tanto impegno'. Leader M5S incontra operatori a San Giovanni Roto… - VercesiErnesto : @Corriere Ma è lui il primo a creare divisioni all'interno del Movimento. Come ha detto Paragone, Conte incontra Le… - infoitsport : Il Chelsea incontra Lukaku: la comunicazione sul futuro e mercoledì c'è la sfida con Conte - Fprime86 : RT @cmdotcom: Il #Chelsea incontra #Lukaku: la comunicazione sul futuro e mercoledì c'è la sfida con #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Conte incontra Al Teatro Caffeina torna la narrativa con "Lo chiamavano Tyson" Alle 17,30 la giornalista Eleonora Celestini incontra lo scrittore Mauro Valentini, autore insieme a Marina Conte Vannini del libro record di vendite nel 2020 "Mio figlio Marco " La verità sul caso ...

Paolo Conte compie 85 anni: "Mi è passata la voglia di comporre musica, da tempo non tocco il pianoforte" ...piacciono "Un gelato al limon" e 'Genova per noi' La Stampa intervista Paolo Conte. Il cantautore compie 85 anni oggi. Dice che gli è passata la voglia di fare musica. Disegna. Ogni tanto incontra ...

PADOVA | RIGENERAZIONE URBANA, CONTE INCONTRA IL MINISTRO: «INTERVENIRE SUBITO» ANTENNA TRE Alle 17,30 la giornalista Eleonora Celestinilo scrittore Mauro Valentini, autore insieme a MarinaVannini del libro record di vendite nel 2020 "Mio figlio Marco " La verità sul caso ......piacciono "Un gelato al limon" e 'Genova per noi' La Stampa intervista Paolo. Il cantautore compie 85 anni oggi. Dice che gli è passata la voglia di fare musica. Disegna. Ogni tanto...