Contatto stretto con positivo Covid, cosa bisogna fare? Regole quarantena e quando fare il tampone (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ corsa al tampone in Italia nel periodo delle feste. Aumentano i casi ma al contempo c’è molta socialità, dunque in molti sono entrati a Contatto con qualcuno che poi è risultato positivo o c’è chi, in previsione di questo rischio, vuole informarsi preventivamente: andiamo allora a scoprire cosa bisogna fare quando si entra in Contatto stretto con un positivo al Covid, quali sono le Regole per la quarantena e quando fare il tampone. LE NUOVE Regole A PARTIRE DAL 10 GENNAIO La regola della quarantena Stando alle linee guida ufficiali, se si è entrati ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ corsa alin Italia nel periodo delle feste. Aumentano i casi ma al contempo c’è molta socialità, dunque in molti sono entrati acon qualcuno che poi è risultatoo c’è chi, in previsione di questo rischio, vuole informarsi preventivamente: andiamo allora a scopriresi entra incon unal, quali sono leper lail. LE NUOVEA PARTIRE DAL 10 GENNAIO La regola dellaStando alle linee guida ufficiali, se si è entrati ...

Advertising

AlessLongo : C'è un motivo scientifico e razionale per cui il Governo ha deciso che chi si è vaccinato da poco, pur contatto str… - GiovaQuez : Recap delle nuove regole sulla quarantena. Cosa accade nel caso di contatto stretto con positivo? - Per chi ha ric… - silvana_flora : @SimoneAlliva comunque le #ffp2 sarebbero per gli insegnanti a stretto contatto con alunni che non possono tenere l… - HTaffio : Le cosa peggiore dello stare a contatto stretto con un positivo è questa fastidiosa ostentazione continua di ottimismo. - LUCAMARANTO : @vivisantoro77 Possibile che non ci sia stato un altro contatto stretto successivo? Eddai che è possibile... ?? -