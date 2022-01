Con le nuove limitazioni i no vax sono quasi dei santi. Eppure si ribellano… (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le crescenti limitazioni e gli obblighi che stanno esasperando la vita dei cittadini no vax mi ricordano le limitazioni del Dogma 95 di Lars von Trier e Thomas Vinterberg: questi due registi danesi, in opposizione alla Nouvelle Vague che venerava il cinema d’autore (un brutto film di un autore è da preferire a un bel film commerciale), stilarono una specie di decalogo al quale doveva attenersi il nuovo regista immerso nella tempesta tecnologica e nella democratizzazione del cinema, e si profilava un nuovo modo ascetico di fare cinema per salvare il cinema stesso dalla cosmetizzazione dilagante. Ecco il decalogo: Io giuro di sottostare al seguente elenco di regole elaborate e confermate dal Dogma 95: 1) Le riprese vanno girate sulle location. Non devono essere portate scenografie e oggetti di scena (se esistono delle necessità specifiche per la storia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le crescentie gli obblighi che stanno esasperando la vita dei cittadini no vax mi ricordano ledel Dogma 95 di Lars von Trier e Thomas Vinterberg: questi due registi danesi, in opposizione alla Nouvelle Vague che venerava il cinema d’autore (un brutto film di un autore è da preferire a un bel film commerciale), stilarono una specie di decalogo al quale doveva attenersi il nuovo regista immerso nella tempesta tecnologica e nella democratizzazione del cinema, e si profilava un nuovo modo ascetico di fare cinema per salvare il cinema stesso dalla cosmetizzazione dilagante. Ecco il decalogo: Io giuro di sottostare al seguente elenco di regole elaborate e confermate dal Dogma 95: 1) Le riprese vanno girate sulle location. Non devono essere portate scenografie e oggetti di scena (se esistono delle necessità specifiche per la storia, ...

