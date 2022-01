Caso Djokovic, Visto rilasciato dal giudice per entrare in Australia. Ora si attende la risposta di Canberra (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic ha vinto il ricorso sul Visto, quindi tecnicamente è libero di entrare nel paese e giocare l’Australian Open. Rincorrendo quel 21esimo titolo dello slam che lo farebbe diventare il tennista più vincente di tutti i tempi. Il giudice del tribunale di Melbourne ha non solo annullato la cancellazione, ma ha condannato il governo del paese a pagare le spese legali. Ora si attendono le mosse del governo, che può ancora espellerlo dai confini Australiani. Secondo quanto riporta 10 News First, il Ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha 4 ore di tempo per esercitare il suo potere di espulsione. Se ciò dovesse avvenire per il serbo scatterebbe il divieto di rientro in Australia per i prossimi tre anni. Caso Djokovic: l’udienza ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novakha vinto il ricorso sul, quindi tecnicamente è libero dinel paese e giocare l’n Open. Rincorrendo quel 21esimo titolo dello slam che lo farebbe diventare il tennista più vincente di tutti i tempi. Ildel tribunale di Melbourne ha non solo annullato la cancellazione, ma ha condannato il governo del paese a pagare le spese legali. Ora si attendono le mosse del governo, che può ancora espellerlo dai confinini. Secondo quanto riporta 10 News First, il Ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha 4 ore di tempo per esercitare il suo potere di espulsione. Se ciò dovesse avvenire per il serbo scatterebbe il divieto di rientro inper i prossimi tre anni.: l’udienza ...

Advertising

SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - repubblica : Caso Djokovic, la corte di Melbourne ribalta la decisione del governo australiano: il tennista serbo riottiene il v… - fanpage : #Djokovic non si vaccina, ma è azionista di una società che studia cure contro il #Covid19 - VelvetMagIta : Caso #Djokovic, Visto rilasciato dal giudice per entrare in Australia. Ora si attende la risposta di Canberra… - LiveSicilia : Australia, Djokovic vince in tribunale: ma il caso non è chiuso -