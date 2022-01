Calciomercato Milan, concorrenza del West Ham per il difensore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Calciomercato Milan per sostituire Kjaer c’è da battere la concorrenza dalla Premier League: occhio al West Ham Tra gli obiettivi del Milan per sostituire Kjaer c’è Diallo. Per il difensore c’è però da battere la concorrenza dalla Premier League. Stando a quanto riportato da RMC Sport, anche il West Ham, che però ad oggi non ha ancora avviato nessun contatto con il club parigino, sta pensando di fare un’offerta di prestito per il centrale senegalese, ad oggi impegnato in Coppa d’Africa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022)per sostituire Kjaer c’è da battere ladalla Premier League: occhio alHam Tra gli obiettivi delper sostituire Kjaer c’è Diallo. Per ilc’è però da battere ladalla Premier League. Stando a quanto riportato da RMC Sport, anche ilHam, che però ad oggi non ha ancora avviato nessun contatto con il club parigino, sta pensando di fare un’offerta di prestito per il centrale senegalese, ad oggi impegnato in Coppa d’Africa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

