Bimbo di 2 anni cade in piscina e muore. Dramma nel centro benessere (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un attimo di distrazione, poi la scoperta, le urla disperate i soccorsi. Quando è arrivato in ospedale il piccolo, appena 2 anni, era privo di sensi in gravissime condizioni. Da Bressanone, nel tentativo di salvargli la vita, è stato trasportato alla clinica universitaria di Innsbruck, dove poco dopo è deceduto. Una tragedia che si è consumata all’interno di un hotel a Velturno in Alto Adige. Una giornata di relax che si è rivelata mortale. l piccolo, del posto, si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness dell’hotel, per qualche ora di svago. In un momento di disattenzione è però caduto in acqua, e quando è stato trovato e recuperato aveva già perso i sensi. Dalle immagini del circuito del sistema di videosorveglianza visionato dai carabinieri è emerso che il piccolo è scivolato accidentalmente dalla scaletta in acqua senza riuscire a riemergere. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un attimo di distrazione, poi la scoperta, le urla disperate i soccorsi. Quando è arrivato in ospedale il piccolo, appena 2, era privo di sensi in gravissime condizioni. Da Bressanone, nel tentativo di salvargli la vita, è stato trasportato alla clinica universitaria di Innsbruck, dove poco dopo è deceduto. Una tragedia che si è consumata all’interno di un hotel a Velturno in Alto Adige. Una giornata di relax che si è rivelata mortale. l piccolo, del posto, si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness dell’hotel, per qualche ora di svago. In un momento di disattenzione è però caduto in acqua, e quando è stato trovato e recuperato aveva già perso i sensi. Dalle immagini del circuito del sistema di videosorveglianza visionato dai carabinieri è emerso che il piccolo è scivolato accidentalmente dalla scaletta in acqua senza riuscire a riemergere. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - AristarcoScann1 : RT @RaiNews: La tragedia è avvenuta in una Spa di Brunico, Bassa Val Pusteria - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Un bambino di due anni è caduto nella piscina di un albergo a Velturno, in Alto Adige. Quando è stato trovato e recuperat… - infoitinterno : Alto Adige, cade nella piscina dell'albergo: muore un bimbo di 2 anni - rep_torino : Effetto Covid sulla procreazione assistita, l'odissea di Gabriella: 'Esami sospesi, da due anni lottiamo per avere… -