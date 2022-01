Berlusconi: o resta questo premier o si vota (Di martedì 11 gennaio 2022) A Sergio Mattarella le orecchie devono fischiare in modo assordante. Inutili le numerose conferme della sua indisponibilità a un secondo mandato: nei palazzi della politica e nelle redazioni il suo nome continua a risuonare come se quei dinieghi non esistessero. Ufficialmente ne parla il Pd Orfini: «Sarebbe la soluzione migliore». I senatori 5S hanno già dato, anche a costo di togliere ogni credibilità a Conte. Ma il numero di quanti considerano ancora non solo possibile ma probabile il sacrificio del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 gennaio 2022) A Sergio Mattarella le orecchie devono fischiare in modo assordante. Inutili le numerose conferme della sua indisponibilità a un secondo mandato: nei palazzi della politica e nelle redazioni il suo nome continua a risuonare come se quei dinieghi non esistessero. Ufficialmente ne parla il Pd Orfini: «Sarebbe la soluzione migliore». I senatori 5S hanno già dato, anche a costo di togliere ogni credibilità a Conte. Ma il numero di quanti considerano ancora non solo possibile ma probabile il sacrificio del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

