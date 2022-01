ATP Sydney, Sonego col cuore: rimonta vincente contro Gaston (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con il cuore Lorenzo Sonego: il suo 2022 inizia con una rimonta mozzafiato, materializzatasi ai danni di Hugo Gaston, grazie allo score finale di 3-6 6-3 7-5. Un match per cuori forti premia l’azzurro nel primo turno dell’ATP 250 di Sydney, il quale vola agli ottavi di finale contro Christopher O’Connell o Sebastian Baez. Nel primo set, il game spartiacque è il sesto: il torinese subisce un brutto break a 15 e non riesce a reagire alla debacle, cedendo il parziale per 6-3. La grinta di Lorenzo, tuttavia, non tarda a venire fuori: un parziale di 12 punti a 2 spedisce il numero 27 del mondo sul 3-0 ad inizio secondo set. Il nostro portacolori, poi, spreca tante chance per rendere il punteggio ancora più netto, ma, tenendo agevolmente il servizio, è bravo a non doversene pentire e a ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con ilLorenzo: il suo 2022 inizia con unamozzafiato, materializzatasi ai danni di Hugo, grazie allo score finale di 3-6 6-3 7-5. Un match per cuori forti premia l’azzurro nel primo turno dell’ATP 250 di, il quale vola agli ottavi di finaleChristopher O’Connell o Sebastian Baez. Nel primo set, il game spartiacque è il sesto: il torinese subisce un brutto break a 15 e non riesce a reagire alla debacle, cedendo il parziale per 6-3. La grinta di Lorenzo, tuttavia, non tarda a venire fuori: un parziale di 12 punti a 2 spedisce il numero 27 del mondo sul 3-0 ad inizio secondo set. Il nostro portacolori, poi, spreca tante chance per rendere il punteggio ancora più netto, ma, tenendo agevolmente il servizio, è bravo a non doversene pentire e a ...

Advertising

paoloangeloRF : Il tabellone dell’ATP Sydney: primo turno di fuoco Fognini-Kyrgios· Gaston per Sonego - livetennisit : ATP 250 e WTA 500 Sydney: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri. C’è anche Fognini vs K… - sportface2016 : #Tennis, #Fognini-#Kyrgios in tv: come e quando seguire il match in diretta - sportface2016 : #Tennis, #Sonego-#Gaston in tv: come e quando seguire il match in diretta - Ubitennis : ATP Sydney, qualificazioni: avanza Travaglia, fuori Seppi -