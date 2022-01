"A tutto c'è un limite". Virginia Raggi no-vax in incognito? Le clamorose parole di Matteo Salvini (Di lunedì 10 gennaio 2022) Virginia Raggi è finita al centro di una polemica politica per il fatto di essere stata fotografata mentre era in fila per un tampone. Alcuni leader politici le hanno chiesto di specificare se sia vaccinata o meno, essendo un'informazione rilevante in quanto collegata all'ex sindaca di Roma nonché attuale esponente politico del Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini ha preso le sue difese, stavolta mettendo da parte le divergenze politiche. “Per me è un'avversaria, sicuramente - ha dichiarato il leader della Lega - ma a tutto c'è un limite: che qualche giornale e qualche politico attacchino l'ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una farmacia romana per fare un tampone, come fanno altre migliaia di cittadini ogni giorno, è inaccettabile. Mala tempora currunt”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022)è finita al centro di una polemica politica per il fatto di essere stata fotografata mentre era in fila per un tampone. Alcuni leader politici le hanno chiesto di specificare se sia vaccinata o meno, essendo un'informazione rilevante in quanto collegata all'ex sindaca di Roma nonché attuale esponente politico del Movimento 5 Stelle.ha preso le sue difese, stavolta mettendo da parte le divergenze politiche. “Per me è un'avversaria, sicuramente - ha dichiarato il leader della Lega - ma ac'è un: che qualche giornale e qualche politico attacchino l'ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una farmacia romana per fare un tampone, come fanno altre migliaia di cittadini ogni giorno, è inaccettabile. Mala tempora currunt”. ...

matteosalvinimi : Virginia Raggi per me è un’avversaria politica, sicuramente, ma a tutto c’è un limite: che qualche giornale e qualc… - Agenzia_Ansa : 'Virginia Raggi per me è un'avversaria politica ma a tutto c'è un limite: che qualche giornale e qualche politico a… - robymark1 : RT @lucabattanta: @Palazzo_Chigi È andato tutto talmente bene che hanno dovuto fare 3 provvedimenti durante le feste natalizie. Che urgenz… - loriga98 : @delvcas @spampsavree Eh ma sai che gli scherzi sono belli quando durano poco perché siamo 6 mesi ascoltando ste st… - nextcinepanett : @VincenzoDeLuca Sarebbe il caso di smetterla di cavalcare quest’onda… C’è un limite a tutto. -