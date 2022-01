Venezia-Milan 0-3: la gondola rossonera approda (per ora) in vetta (Di domenica 9 gennaio 2022) Il lunch-match di questa seconda giornata del 2022 sorride a Stefano Pioli che, dopo aver battuto in piena emergenza la Roma al Giuseppe Meazza, si è preso la soddisfazione di sconfiggere anche la formazione di Paolo Zanetti al Penzo ghermendo, per adesso, la testa della Serie A. Una partita senza troppe storie quella andata in scena in terra veneta che ha chiarito, ovviamente, la correttezza dei pronostici iniziali che vedevano i rossoneri come assoluti favoriti prima del calcio d’inizio. Ecco cosa è successo in Venezia-Milan. Venezia-Milan: troppo più forti i rossoneri Vittoria agevole e piuttosto tranquilla per gli ospiti del Milan che indirizzano il match dalle primissime battute della partita: dopo appena due minuti di gioco è Zlatan Ibrahimovic a sbloccare il risultato a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Il lunch-match di questa seconda giornata del 2022 sorride a Stefano Pioli che, dopo aver battuto in piena emergenza la Roma al Giuseppe Meazza, si è preso la soddisfazione di sconfiggere anche la formazione di Paolo Zanetti al Penzo ghermendo, per adesso, la testa della Serie A. Una partita senza troppe storie quella andata in scena in terra veneta che ha chiarito, ovviamente, la correttezza dei pronostici iniziali che vedevano i rossoneri come assoluti favoriti prima del calcio d’inizio. Ecco cosa è successo in: troppo più forti i rossoneri Vittoria agevole e piuttosto tranquilla per gli ospiti delche indirizzano il match dalle primissime battute della partita: dopo appena due minuti di gioco è Zlatan Ibrahimovic a sbloccare il risultato a ...

Advertising

AntoVitiello : ?? #Milan, avanti tutta. Con un Theo #Hernandez straripante (doppietta da capitano) e il solito #Ibrahimovic, il… - AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - OptaPaolo : 1 - Era da febbraio 2002, proprio contro il Milan (1-4 in quel caso) che il Venezia non perdeva un match casalingo… - milanmagazine_ : SERIE A - La classifica provvisoria: il Milan batte il Venezia e vola al primo posto - zazoomblog : Il Milan travolge il Venezia fuori casa: Ibra si vendica e c’è un espulso - #Milan #travolge #Venezia #fuori -