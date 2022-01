Una Vita, anticipazioni 10 gennaio: Bellita non c’è più. Comportamento sospetto di José e Alodia (Di domenica 9 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 10 gennaio: dopo la scomparsa di Felicia, ecco che muore anche Bellita. I vicini saranno sconvolti, ma noteranno che qualcosa non torna. Cos’altro succederà? Una Vita, anticipazioni 10 gennaio: José torna senza Bellita. Acacias sconvolta José torna nel quartiere dall’Argentina, ma Bellita non c’è: è morta improvvisamente, dice il marito! Ovviamente i vicini rimangono scioccati! José e Alodia si comportano in modo strano Ricordiamo che Alodia era partita con i Dominiguez e ora è tornata anche lei. I conoscenti, però, si accorgono che la domestica e il padrone hanno uno strano atteggiamento. Non si comportano (soprattutto lui) ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 9 gennaio 2022) Una10: dopo la scomparsa di Felicia, ecco che muore anche. I vicini saranno sconvolti, ma noteranno che qualcosa non torna. Cos’altro succederà? Una10torna senza. Acacias sconvoltatorna nel quartiere dall’Argentina, manon c’è: è morta improvvisamente, dice il marito! Ovviamente i vicini rimangono scioccati!si comportano in modo strano Ricordiamo cheera partita con i Dominiguez e ora è tornata anche lei. I conoscenti, però, si accorgono che la domestica e il padrone hanno uno strano atteggiamento. Non si comportano (soprattutto lui) ...

Advertising

MarroneEmma : Io mamma e Gaetano…una vita fa. C’è un po’ di foto in tutto questo amore?? - LucaBizzarri : Se godi perché un medico ha detto una minchiata hai due problemi: non capisci che se la minchiata la dice lui che è… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Parla Lucia, over 50 non immunizzata: 'Mi vaccinerò con rabbia. Finora con i tamponi ho avuto una vita norm… - suchichan4 : RT @MarinaGelashvi6: @DKFCLithuania @dimash_official Mi ha insegnato a guardare la vita con occhi diversi e con speranza. È così lontano, m… - IAmSirPhilip : RT @alfredoferrante: State male. Fatevi una vita. -