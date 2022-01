Sci alpino | Cdm Strolz vince lo slalom di Adelboden | Vinatzer 7°

(Di domenica 9 gennaio 2022) L'austriaco precede il connazionale Feller e il tedesco Strasser(SVIZZERA) - Johannessi aggiudica a sorpresa la vittoria dellodi, valevole per la Coppa del Mondo ...

OA Sport

Johannes Strolz si aggiudica a sorpresa la vittoria dello slalom di Adelboden, valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/2022. L'austriaco trionfa sulla pista svizzera grazie al tempo di 1'50"05, precedendo sul podio il connazionale Manuel Feller (+0"17) e il tedesco Linus Strasser (+0"29). Grazie a una ...... valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/2022. L'austriaco trionfa sulla pista svizzera grazie al tempo di 1'50"05, precedendo sul podio il connazionale Manuel Feller (+0"17) e il ...La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022 aggiornata dopo lo slalom di Adelboden di domenica 9 gennaio 2022.Sulle nevi di Adelboden è doppietta austriaca. Un Johannes Strolz incredulo e commosso vince lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino davanti al compagno di squadra Man ...