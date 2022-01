Roma bella e sfortunata | ma la Juve ha più grinta | rimonta e vince 4-3

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sette minuti da incubo e laperde una partita dominata contro unantus che ha il merito di non mollare e che cambia marcia con l'ingresso di Morata. Finisce 4-3 per gli ospiti all'Olimpico, con laandata subito in vantaggio al 10' con Abraham, raggiunta da Dybala al 17', poi di nuovo in vantaggio, addirittura 3-1 con Mkhitaryan (47') e Pellegrini con una splendida punizione al 52'. Poi ladellae forse un momento di rilassatezza della difesa casalinga cambiano la storia del match: la ribaltano Locatelli (69'), Kulusevski (73') e De Sciglio (76'). All'82' Pellegrini sbaglia il rigore del possibile pareggio, i bianconeri espugnano l'Olimpico nel più rocambolesco dei modi. Nellantus Morata parte dalla panchina, spazio a Kean con Dybala e Chiesa. ...

