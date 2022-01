Oroscopo di Paolo Fox 10-16 gennaio: ecco le magiche previsioni della tua settimana (Di domenica 9 gennaio 2022) ARIETE – Sul fronte dell’amore continua la fase di riflessione. Se siete a caccia di nuovi sentimenti, dovete prima capire se avete davvero voglia di mettervi in gioco. Tuttavia, la primavera porterà buone novità, quindi dovete portare avanti le nuove conoscenze. La seconda settimana di gennaio porta tensione in casa. In campo professionale, è un periodo strano, qualcosa non vi soddisfa. Non è una cosa negativa perché ci sono nuovi inizi e come dice un detto famoso ‘Chi ben comincia è a metà dell’opera’. TORO – In amore, Venere favorevole aiuta quelli che hanno voglia di conoscere gente nuova. La seconda metà della settimana è interessante soprattutto per gli incontri. Se dovete discutere di argomenti di un certo peso con il partner, ricordate che Venere e Sole sono favorevoli, quindi questo è un ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 gennaio 2022) ARIETE – Sul fronte dell’amore continua la fase di riflessione. Se siete a caccia di nuovi sentimenti, dovete prima capire se avete davvero voglia di mettervi in gioco. Tuttavia, la primavera porterà buone novità, quindi dovete portare avanti le nuove conoscenze. La secondadiporta tensione in casa. In campo professionale, è un periodo strano, qualcosa non vi soddisfa. Non è una cosa negativa perché ci sono nuovi inizi e come dice un detto famoso ‘Chi ben comincia è a metà dell’opera’. TORO – In amore, Venere favorevole aiuta quelli che hanno voglia di conoscere gente nuova. La seconda metàè interessante soprattutto per gli incontri. Se dovete discutere di argomenti di un certo peso con il partner, ricordate che Venere e Sole sono favorevoli, quindi questo è un ...

