Omicron, la profezia di Clementi: "Se la mutazione non si aggrava...", scenari clamorosi (Di domenica 9 gennaio 2022) "Il Covid diventerà un virus stagionale": ne è convinto il professore Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia del San Raffaele di Milano, che guarda con speranza al futuro. Intervistato dal Giorno, ha spiegato che già "quest'anno potremmo arrivare a gestire il virus come una malattia infettiva normale", senza continuare a stare in una situazione di emergenza. In che modo si arriverà a quel punto? Secondo lui solo con i vaccini e in secondo luogo con le cure. Fondamentale, però, che si confermi "l'evoluzione del virus come vediamo nella variante Omicron". Bisogna sperare, insomma, in una evoluzione positiva dei Omicron. A tal proposito Clementi ha detto: "Se la variante non riacquista la capacità d'infettare con efficienza le cellule delle basse vie aeree (bronchi e polmoni), ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) "Il Covid diventerà un virus stagionale": ne è convinto il professore Massimo, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia del San Raffaele di Milano, che guarda con speranza al futuro. Intervistato dal Giorno, ha spiegato che già "quest'anno potremmo arrivare a gestire il virus come una malattia infettiva normale", senza continuare a stare in una situazione di emergenza. In che modo si arriverà a quel punto? Secondo lui solo con i vaccini e in secondo luogo con le cure. Fondamentale, però, che si confermi "l'evoluzione del virus come vediamo nella variante". Bisogna sperare, insomma, in una evoluzione positiva dei. A tal propositoha detto: "Se la variante non riacquista la capacità d'infettare con efficienza le cellule delle basse vie aeree (bronchi e polmoni), ...

Advertising

razorblack66 : MA GUARDA UN PO' CON CHI ERA IN CONFERENZA.... @iosoioevoi @AlexGiudetti Omicron, la profezia del boss Pfizer: 'Qua… - PaoloCaminiti1 : RT @GiancarloDeRisi: La variante Omicron fuori controllo. Ieri in Francia 303.669 nuovi casi e 143 morti. Si avvera la profezia di Bassetti… - GiancarloDeRisi : La variante Omicron fuori controllo. Ieri in Francia 303.669 nuovi casi e 143 morti. Si avvera la profezia di Basse… - comecassandra1 : RT @Libero_official: 'Con questi contagi, in primavera raggiungeremo l'immunità di gregge. Il caso della Gran Bretagna': #Omicron e #Covid,… - maurizio_braghi : RT @Libero_official: 'Con questi contagi, in primavera raggiungeremo l'immunità di gregge. Il caso della Gran Bretagna': #Omicron e #Covid,… -