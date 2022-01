Niente Super Green pass a Ponza e Ventotene: “per studio e lavoro” basta quello base (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma – Green pass base, e non rafforzato, per gli spostamenti dalle isole minori, come Ponza e Ventotene per motivi di studio e lavoro. Lo prevede un’ordinanza emanata dal Ministero della salute, su proposta del Ministero dei trasporti, alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde da vaccino o guarigione sui trasporti. “Per i soli motivi di salute, lavoro e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio”, si legge. L’ordinanza specifica inoltre che “il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma –, e non rafforzato, per gli spostamenti dalle isole minori, comeper motivi di. Lo prevede un’ordinanza emanata dal Ministero della salute, su proposta del Ministero dei trasporti, alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde da vaccino o guarigione sui trasporti. “Per i soli motivi di salute,e dil’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori cone non rafforzato fino al 10 febbraio”, si legge. L’ordinanza specifica inoltre che “il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle ...

