Monica Trettel, l’attrice No vax che dal 15 febbraio non potrà più lavorare: «Mangerò erba e bacche» (Di domenica 9 gennaio 2022) l’attrice di teatro altoatesina Monica Trettel era ieri a Bolzano in piazza per dire no all’obbligo vaccinale. E in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera annuncia che non si immunizzerà anche se dal 15 febbraio sarà obbligatorio per lei farlo per poter lavorare. «Non mi vaccinerò mai, piuttosto mangio l’erba del prato e le bacche del bosco», dice. Trettel è contro l’obbligo perché «viola i diritti umani sanciti dal trattato di Oviedo, dal codice di Norimberga e anche dalla nostra Costituzione. Ho avuto il Covid nella primissima ondata, ho fatto 45 giorni di quarantena. Ho già gli anticorpi, perché dovrei vaccinarmi?». E ancora: «Non disprezzo la medicina ma vivo in mezzo alla natura, ho partorito in casa, sono cresciuta a Flè allo ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022)di teatro altoatesinaera ieri a Bolzano in piazza per dire no all’obbligo vaccinale. E in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera annuncia che non si immunizzerà anche se dal 15sarà obbligatorio per lei farlo per poter. «Non mi vaccinerò mai, piuttosto mangio l’del prato e ledel bosco», dice.è contro l’obbligo perché «viola i diritti umani sanciti dal trattato di Oviedo, dal codice di Norimberga e anche dalla nostra Costituzione. Ho avuto il Covid nella primissima ondata, ho fatto 45 giorni di quarantena. Ho già gli anticorpi, perché dovrei vaccinarmi?». E ancora: «Non disprezzo la medicina ma vivo in mezzo alla natura, ho partorito in casa, sono cresciuta a Flè allo ...

