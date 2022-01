Luca Argentero | l’ex moglie è davvero famosa | perché è finita tra loro

(Di domenica 9 gennaio 2022) Due grandi amori hanno costellato la vita di, l’attuale compagna di vita l’attrice Cristina Marino eun personaggiofamoso, una Vip Il primo matrimonio diè durato dal 2009 al 2016 a valle di un fidanzamento iniziato nel 2004. Ecco di chi parliamo, 43 anni lo scorso 18 aprile, è uno degli attori italiani più amati e brillanti della propria generazione. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Myriam Catania,die l’amore per il figlio Jacques Al suo attivo programmi di grande successo come Carabinieri, Sirene e Doc e film diventati vere pietre miliari della filmografia nazionale e ...

Chi è Cristina Marino, moglie di Luca Argentero? La giovane attrice, modella e influencer ha 31 anni. Ha conosciuto il marito sul set di Vacanze ai Caraibi nel 2015: "È un uomo meraviglioso, io gli regalo un po' di spensieratezza". Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Luca Argentero. Tutto sugli amori e gli affetti dell'attore e conduttore italiano, diventato famoso grazie al Grande Fratello. Chi è la sua ex moglie? Ha figli? Chi è la sua attuale compagna? Sarà Luca Argentero, il primo ospite della 17ª puntata di "Domenica in", in diretta dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, il 9 gennaio dalle 14 su Rai1. L'attore interverrà per presentare l'attesissima serie. Luca Argentero è uno degli attori più amati dal pubblico. Nato il 12 aprile 1978, del segno dell'Ariete, ha iniziato la sua carriera.