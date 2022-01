Lockdown, follia da evitare: ecco le dieci ragioni per non tornare a chiudere l'Italia (Di domenica 9 gennaio 2022) Vietato avere paura, vietato tornare indietro, vietato chiudere. I menagramo del Lockdown si sono già alzati in volo sventolando i loro camici bianchi ma non immacolati e mandando in sollucchero Conte e Speranza, ansiosi di tornare ai nefasti del passato. Siamo a 200mila contagi e 200 morti al giorno, ma la metà dei decessi è rubricabile alla voce suicidio anziché a quella Covid, perché riguarda cittadini che hanno deliberatamente deciso di non vaccinarsi. Gli altri sono quasi tutte vittime di patologie pregresse a cui il Covid ha fatto da acceleratore, ma non sempre. In Italia muoiono duemila persone di tumore ogni giorno ma lo Stato non pensa di abolire le sigarette o le bevande zuccherate, prodotti sui quali anzi guadagna con le tasse. Così come non sono vietate le automobili anche se fanno 1.400 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Vietato avere paura, vietatoindietro, vietato. I menagramo delsi sono già alzati in volo sventolando i loro camici bianchi ma non immacolati e mandando in sollucchero Conte e Speranza, ansiosi diai nefasti del passato. Siamo a 200mila contagi e 200 morti al giorno, ma la metà dei decessi è rubricabile alla voce suicidio anziché a quella Covid, perché riguarda cittadini che hanno deliberatamente deciso di non vaccinarsi. Gli altri sono quasi tutte vittime di patologie pregresse a cui il Covid ha fatto da acceleratore, ma non sempre. Inmuoiono duemila persone di tumore ogni giorno ma lo Stato non pensa di abolire le sigarette o le bevande zuccherate, prodotti sui quali anzi guadagna con le tasse. Così come non sono vietate le automobili anche se fanno 1.400 ...

Advertising

borghi_claudio : Per quanto essere confinato al Giglio sia uno dei miei sogni forse così si capisce meglio la follia dell'ultimo pro… - QPeriscopica : RT @Giuseppednc: L'allarme dei medici siciliani: 'Non abbiamo più posti letto, serve il lockdown' - la Repubblica Non abbiamo più posti di… - Carlo_Asterix : RT @Giuseppednc: L'allarme dei medici siciliani: 'Non abbiamo più posti letto, serve il lockdown' - la Repubblica Non abbiamo più posti di… - IRebell05 : RT @Giuseppednc: L'allarme dei medici siciliani: 'Non abbiamo più posti letto, serve il lockdown' - la Repubblica Non abbiamo più posti di… - Gabriel90719266 : RT @Giuseppednc: L'allarme dei medici siciliani: 'Non abbiamo più posti letto, serve il lockdown' - la Repubblica Non abbiamo più posti di… -