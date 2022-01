Le 4 verità sulle violenze di Capodanno a Milano (Di domenica 9 gennaio 2022) Certe notizie fanno fatica a farsi spazio nei media: prima vengono ignorate, poi sottovalutate e ridotte quasi a semplici smargiassate, poi prendono una qualche consistenza ma con tanti, troppo, distinguo. Solo dopo molti giorni assumono la loro reale dimensione, ma ormai non sono più “fresche” e vengono relegate nelle pagine interne di cronaca. Quel che è successo la notte di Capodanno a Milano, con almeno cinque casi di donne circondate e aggredite, minacciate e molestate, da branchi di energumeni, segue questo copione. Che fu lo stesso che fu messa in scena sui media tedeschi sei anni fa dopo un’altra drammatica e simile notte di Capodanno a Colonia. Perché ciò sia potuto e possa accadere è presto detto: la notizia, i suoi dettagli, sembra fatta apposta per smentire più di uno dei miti progressisti che i media, anche quelli che ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 gennaio 2022) Certe notizie fanno fatica a farsi spazio nei media: prima vengono ignorate, poi sottovalutate e ridotte quasi a semplici smargiassate, poi prendono una qualche consistenza ma con tanti, troppo, distinguo. Solo dopo molti giorni assumono la loro reale dimensione, ma ormai non sono più “fresche” e vengono relegate nelle pagine interne di cronaca. Quel che è successo la notte di, con almeno cinque casi di donne circondate e aggredite, minacciate e molestate, da branchi di energumeni, segue questo copione. Che fu lo stesso che fu messa in scena sui media tedeschi sei anni fa dopo un’altra drammatica e simile notte dia Colonia. Perché ciò sia potuto e possa accadere è presto detto: la notizia, i suoi dettagli, sembra fatta apposta per smentire più di uno dei miti progressisti che i media, anche quelli che ...

TommyBrain : La verità sulle nuove leggi fascistissime - Terremoto' - IacobellisT : La verità sulle nuove +leggi fascistissime+ - Terremoto' - tankdisis : @Corriere 2/ prodotto di un azienda privata Pfizer in primis che ne immunizza e invece produce ancora di piu contag… - MarcoMeacci8 : Guarda 'La verità sulle nuove 'leggi fascistissime' - Terremoto' su YouTube - Aiyo07 : RT @salvatorebrizzi: Abbiate fede, la luce non può essere soppressa e prevale sempre sulle tenebre. Serenità e pace sono i premi per chi co… -

Ultime Notizie dalla rete : verità sulle Il Corriere della Sera: "La Serie A ha cambiato idea per paura che Draghi chiudesse gli stadi" Il quotidiano di Cairo sulle partite con 5mila spettatori: "Il cambio improvviso non deve stupire. Più che la notte, hanno ... Mario Draghi Piano piano sul caso Draghi - Serie A la verità emerge anche ...

Arriva il testo del decreto: retrodatato, disordinato. E restano dubbi sulle multe Magheggio in Gazzetta Ufficiale. Il dl resta esposto a modifiche tramite futuri dpcm. I guariti guadagnano sei mesi senza contravvenzioni, agli avvocati servirà la card.

Guy Williams? Non era messinese: ecco la verità sulle origini siciliane di Zorro - MessinaOra.it Messina Ora Il quotidiano di Cairopartite con 5mila spettatori: "Il cambio improvviso non deve stupire. Più che la notte, hanno ... Mario Draghi Piano piano sul caso Draghi - Serie A laemerge anche ...Magheggio in Gazzetta Ufficiale. Il dl resta esposto a modifiche tramite futuri dpcm. I guariti guadagnano sei mesi senza contravvenzioni, agli avvocati servirà la card.