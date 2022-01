Lazio, che festa di compleanno a Piazza della Libertà (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA - I tifosi della Lazio festeggiano i 122 anni di storia della società. Alla mezzanotte del 9 gennaio, classico ritrovo a Piazza della Libertà, luogo simbolo dove tutto ebbe inizio il 9 gennaio ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA - I tifosifesteggiano i 122 anni di storiasocietà. Alla mezzanotte del 9 gennaio, classico ritrovo a, luogo simbolo dove tutto ebbe inizio il 9 gennaio ...

Advertising

Inter : ? | #InterLazio ??? 10 maggio 2014 ?? L'ultima partita a San Siro di Javier Zanetti ? Chi è l'ex che ha segnato l… - nzingaretti : Nel Lazio a scuola tutti dal 10 gennaio. Da venerdì 7 saranno potenziati i servizi di tracciamento per gli studenti… - EnricoTurcato : La Lazio ha protestato 5 minuti perché voleva un gol buono di mano. Un gol di mano evidente, che tra l’altro hanno… - difra85 : @AAlciato E che non si capisce cosa c'entra con la Roma e la Lazio, ma più in generale con la città. - _MsFinkelstein : RT @jeanslap: Reiner tifa Roma e quando Totti si è ritirato si stava per sparare in bocca in preda alla disperazione ma è stato fermato da… -