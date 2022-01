I ricoveri in terapia intensiva sono 25,6 volte più numerosi per i non vaccinati. Record di dosi somministrate agli over 50: triplicate in un giorno. Oltre 2 milioni quelli ancora senza copertura (Di domenica 9 gennaio 2022) I ricoveri nelle terapie intensive sono 25,6 volte più numerosi per i non vaccinati rispetto a chi invece ha completato il ciclo vaccinale con la dose booster. È quanto riferisce l’ultimo report di aggiornamento sull’epidemia dell’Istituto superiore di Sanità (qui il focus). Secondo i dati dell’Iss, il tasso di ricovero in terapia intensiva è pari a 23,1 ogni 100mila per i non vaccinati, a 1,5 ogni 100mila per vaccinati da Oltre 120 giorni, 1 ogni 100mila per vaccinati Oltre 120 giorni e 0,9 ogni 100mila per i vaccinati con la dose booster. Nella giornata del 7 gennaio, fa sapere, invece, la struttura commissariale guidata dal generale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 9 gennaio 2022) Inelle terapie intensive25,6piùper i nonrispetto a chi invece ha completato il ciclo vaccinale con la dose booster. È quanto riferisce l’ultimo report di aggiornamento sull’epidemia dell’Istituto superiore di Sanità (qui il focus). Secondo i dati dell’Iss, il tasso di rico inè pari a 23,1 ogni 100mila per i non, a 1,5 ogni 100mila perda120 giorni, 1 ogni 100mila per120 giorni e 0,9 ogni 100mila per icon la dose booster. Nella giornata del 7 gennaio, fa sapere, invece, la struttura commissariale guidata dal generale ...

