Guinea vs Malawi | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 9 gennaio 2022) Lae ilcercheranno entrambi di iniziare la Coppa d’Africa quando si sfideranno lunedi 10 gennaio al Kouekong Stadium. Le squadre sono state sorteggiate nel Gruppo B insieme a Senegal e Zimbabwe, che si affronteranno nell’altra partita del turno di apertura. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Laha concluso i preparativi per l’AFCON battendo il Ruanda in un’amichevole internazionale giovedì. Mohamed Bayo e lo skipper Naby Keita hanno entrambi segnato nei primi 45 minuti assicurando una meritata vittoria agli uomini di Kaba Diawara. Ciò ha posto fine a una serie di sette partite senza vittorie per Syli Nationale, che spera di usare ...