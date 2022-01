Giuliano Razzoli | “Sono contento | non sapevo a che punto fossi Nel finale della seconda manche…”

(Di domenica 9 gennaio 2022)ha disputato un ottimo slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro, tornato in pista dopo i problemi alla schiena avuti in seguito alla gara di Madonna di Campiglio, ha ben figurato sulle nevi svizzere e ha conquistato un bel nono posto, ad appena 75 centesimi di ritardo dal vincitore (l’austriaco Johannes Strolz). Il Campione Olimpico di Vancouver 2010, alla terza top-10 stagionale tra i rapid gates, ha espresso la sua soddisfazione attraverso i canaliFisi: “moltoperché dopo essere stato fermo da Campiglio in poi nona chepotevo essere. Nelmanche mi è mancato qualcosa, ma ho cercato di tenere ed è ...

In casa Italia buon nono, nelle retrovie Gross ventesimo e Sala ventiduesimo. Lo slalom non ha padroni quest'anno, infatti il leader di specialità Noel è uscito nella prima manche ...Capitolo Italia: grande risultato di squadra grazie alla top10 di Alex Vinatzer e, mentre Stefano Gross chiude ventesimo e Tommaso Sala ventiduesimo. Spiace per Simon Maurberger, escluso per una manciata di centesimi dalla seconda manche, Riccardo Tonetti e Manfred ...Sulle nevi di Adelboden abbiamo assistito allo slalom più spettacolare dell'anno, dominato dai colori austriaci con la vittoria di Johannes Strolz (primo acuto in Coppa del Mondo) che precede il conna ...Johannes Strolz a sorpresa vince il pazzo slalom di Adelboden. Il 29 enne austriaco (figlio di Hubert Strolz) non era mai nemmeno salito sul podio in Coppa del mondo. Una gara mai vista, con la prima ...