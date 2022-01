Favola della domenica – La fatina e la farfalla

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 gennaio 2022) C’era una volta unadi nome Ortensia che amava le farfalle. Le inseguiva non per catturarle ma per ammirarle e giocare con loro. Un giorno una grande ombra oscurò tutto il cielo. Le creature del bosco si rifugiarono nelle tane e gli uomini tra le mura delle loro città. “Presto, presto” diceva laalle farfalle, “entrate nella mia casetta. L’ombra è velenosa, potrebbe farvi male”. Le fate si riunirono in congresso per decidere il da farsi. “Noi siamo immuni dalle sostanze nocivenuvola scura, quindi tocca a noi trovare un rimedio”. “Se sapessimo da dove è venuta e perché si è fermata qui” disse Ortensia “potremmo mandarla via e salvarci”. Una delle farfalle di nome Mimì si era allontanata dalla casetta. Non aveva paura dell’ombra che incombeva su di loro. Svolazzò nei dintorni finché non incontrò una piccola parte ...