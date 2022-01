Emergenza sanitaria, peste suina in Piemonte e Liguria (Di domenica 9 gennaio 2022) Coldiretti: “Necessaria la nomina di un commissario per un efficace coordinamento delle misure di controllo e di intervento” TORINO ? Due nuovi casi sospetti di peste suina Africana (Psa) sono stati individuati su cinghiali dall’Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d’Aosta a Fraconalto (Alessandria) e Isola del Cantone (Genova). All’inizio della prossima settimana il Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche darà conferma della diagnosi. Nonostante non sia trasmissibile all’essere umano, la peste suina è uno dei più gravi morbi che possano colpire la zootecnia e ha una rapidità di trasmissione altissima. Più volte Coldiretti ha denunciato la mancanza di un’adeguata prevenzione di questa malattia ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) Coldiretti: “Necessaria la nomina di un commissario per un efficace coordinamento delle misure di controllo e di intervento” TORINO ? Due nuovi casi sospetti diAfricana (Psa) sono stati individuati su cinghiali dall’Istituto Zooprofilatticoe Valle d’Aosta a Fraconalto (Alessandria) e Isola del Cantone (Genova). All’inizio della prossima settimana il Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche darà conferma della diagnosi. Nonostante non sia trasmissibile all’essere umano, laè uno dei più gravi morbi che possano colpire la zootecnia e ha una rapidità di trasmissione altissima. Più volte Coldiretti ha denunciato la mancanza di un’adeguata prevenzione di questa malattia ...

