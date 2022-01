Dakar 2022, settima tappa camion: Anton Shibalov vince, i Kamaz-Master dominano (Di domenica 9 gennaio 2022) Dune ancora dune nella settima tappa della Dakar 2022. Il rally raid più famoso del mondo guarda alla seconda settimana di gare e nei 402 km odierni di speciale tante trappole disseminate lungo il percorso. Pericoli e saliscendi continui nei quali anche i camion, mezzi pesanti per Antonomasia, si sono dovuti disimpegnare quasi come un surfista sulla sua tavola che cavalca le onde. Dove eravamo rimasti? La classifica dei camion vedeva il clan del Kamaz-Master a fare la parte del leone. Dmitry Sotnikov davanti a tutti con 10’29” di margine su Eduard Nikolaev e 38’17 su Anton Shibalov. In risalita decisa poi Andrey Karginov (Kamaz-Master), vincitore delle ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Dune ancora dune nelladella. Il rally raid più famoso del mondo guarda alla secondana di gare e nei 402 km odierni di speciale tante trappole disseminate lungo il percorso. Pericoli e saliscendi continui nei quali anche i, mezzi pesanti peromasia, si sono dovuti disimpegnare quasi come un surfista sulla sua tavola che cavalca le onde. Dove eravamo rimasti? La classifica deivedeva il clan dela fare la parte del leone. Dmitry Sotnikov davanti a tutti con 10’29” di margine su Eduard Nikolaev e 38’17 su. In risalita decisa poi Andrey Karginov (), vincitore delle ...

