Anticipazioni Uomini e Donne | il 10 gennaio una scelta ed un nuovo tronista

Leggi su inews24

(Di domenica 9 gennaio 2022) La prima puntata didel 2022 andrà in onda il 10: ecco alcuni nuovi spoiler sul dating-show di Maria De Filippi e le prossime date delle registrazioni, dove ci saranno alcuni nuovi ingressi. Durante queste vacanze natalizie, non c’è stata alcuna registrazione od incontro in studio per il cast dei programmi L'articolo proviene da Inews24.it.