Allegri: «Contro la Roma non sarà semplice, Mourinho tira fuori il meglio in queste partite» (Di domenica 9 gennaio 2022) Oggi alle 18-30 si giocherà Roma-Juventus. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. La squadra, vista la sua assenza per squalifica, è chiamata ad una prova di maturità? “Senza di me sono rafforzati, non avranno in panchina chi fa danni. La squadra deve essere pronta per giocare una partita come quella Contro la Roma che è una partita di fascino. Dobbiamo fare una bella partita, anche perché loro vengono da una sconfitta a Milano dove ci sono state anche delle polemiche e avranno voglia di rivalsa. sarà una partita fisica e non sarà semplice”. Come si affronta la Roma? “La Roma ha grandi individualità e ha un grandissimo allenatore come José Mourinho. E ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Oggi alle 18-30 si giocherà-Juventus. Il tecnico bianconero, Massimiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. La squadra, vista la sua assenza per squalifica, è chiamata ad una prova di maturità? “Senza di me sono rafforzati, non avranno in panchina chi fa danni. La squadra deve essere pronta per giocare una partita come quellalache è una partita di fascino. Dobbiamo fare una bella partita, anche perché loro vengono da una sconfitta a Milano dove ci sono state anche delle polemiche e avranno voglia di rivalsa.una partita fisica e non”. Come si affronta la? “Laha grandi individualità e ha un grandissimo allenatore come José. E ...

