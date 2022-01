Al "Grande Fratello Vip" Federica Calemme in lacrime: "Mi sento fuori luogo" (Di domenica 9 gennaio 2022) Il sabato sera si fa festa nella Casa del ' Grande Fratello Vip ', ma non tutti si divertono. Federica Calemme si apparta infatti in giardino e non riesce a trattenere le lacrime. Davide Silvestri le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 gennaio 2022) Il sabato sera si fa festa nella Casa del 'Vip ', ma non tutti si divertono.si apparta infatti in giardino e non riesce a trattenere le. Davide Silvestri le ...

Advertising

VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - trovarsi : per me è Andrew Garfield che parla di Toby dicendo che è come se fosse un fratello grande per cui prova ammirazione… - ely_taetae : Jin è il fratello più grande che subisce i dispetti dai suoi fratellini ahahah -